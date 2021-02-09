Создание автономной республики на территории Нахчывана предотвратило претензии армян к этой земле – академик

БАКУ /Trend/ - Факт получения Нахчываном статуса автономной единицы в составе Азербайджана является славным событием в многовековой истории этого региона. Предоставление автономии является одной из важнейших причин, по которой Нахчыван продолжает свой исторический путь, развиваясь как древняя азербайджанская земля.

Об этом во вторник сказал Trend вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент), академик Иса Габиббейли.

По его словам, образование Нахчыванской Автономной Республики в составе Азербайджана предотвратило претензии армян к этой земле.

"Создание в Нахчыване автономной республики, связанной с Азербайджаном, было исторической необходимостью. Основной причиной отделения Нахчывана от Азербайджана является армянская оккупация Зангезура в 1919-1920 годах с помощью большевистского правительства России.

Создании Советской Россией независимой Социалистической Республики на территории оккупированного Красной Армией Нахчывана на самом деле говорило о планах впоследствии передать эти земли Армении.

Территориальные претензии Армянской ССР в отношении Нахчывана также сделали необходимым образование автономного государства на древних азербайджанских землях. Нахчыванская Автономная Республика – эксклав, созданный в составе Азербайджана на основании географического принципа. Идея об автономии Нахчывана возникла в связи с отделением этих земель от основной территории Азербайджанской ССР после того, как руководство РСФСР передало Зангезурский регион Армении .

Кроме того, при предоставлении Нахчывану статуса автономии учитывалось то, что он географически граничит с несколькими государствами: Турцией, Ираном и Арменией. Имевшие международное значение Московский и Карский договора 1921 года политически подтвердили статус Нахчывана как автономного образования", – отметил Иса Габиббейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)