Тема Карабаха может быть обсуждена на зимней сессии ПА ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Тема Нагорного Карабаха, возможно, будет обсуждена в ходе 20-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщил Trend в среду представитель ОБСЕ.

Он отметил, что члены делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ зарегистрировались для участия в зимней сессии, что, по его словам, является, как и всегда, возможностью обсудить текущие актуальные вопросы и события в регионе ОБСЕ, в том числе вопросы, касающиеся Азербайджана.

«Обычно на этих встречах обсуждается ситуация в Нагорном Карабахе, чего можно ожидать и в этом году, особенно в свете Второй Карабахской войны», - сказал он.

Напомним, что зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ 2021 года состоится с 24 по 26 февраля в онлайн-формате.

Азербайджан присоединился к ОБСЕ 30 января 1992 года. ОБСЕ является первым европейским международным институтом, полноправным членом которого Азербайджан стал после восстановления независимости.

(Автор: Наргиз Садыхова)