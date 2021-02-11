В органах прокуратуры проведены серьезные реформы - Фуад Алескеров

БАКУ /Trend/ - В органах прокуратуры Азербайджана проведены серьезные реформы.

Об этом сказал завотделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана Фуад Алескеров, сообщает в четверг Trend.

Алескеров отметил, что реформы в органах прокуратуры проводятся систематически.

Он добавил, что прошлый год стал славным в истории Азербайджана, под руководством победоносного Верховного главнокомандующего доблестная армия страны освободила оккупированные территории. В ходе 44-дневной Отечественной войны органы прокуратуры также достойно справились со своими задачами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)