Азербайджанская диаспора в Канаде продолжает встречи с официальными лицами этой страны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Правление Сети азербайджанцев Канады продолжает встречаться с членами парламента и представителями правительственных учреждений этой страны.

Как сообщили в четверг Trend в Сети азербайджанцев Канады, члены организации провели встречи с послом Канады по вопросам женщин, мира и безопасности Жаклин О'Нил и депутатом парламента от Новой демократической партии Канады Джеком Хэррисом.

В ходе встреч было отмечено, что территории Азербайджана около 30 лет находились под армянской оккупацией, а также было рассказано о лишениях, которые испытали вынужденные переселенцы с этих земель на протяжении всех этих лет. Было подчеркнуто, что в результате недавней войны, начатой ​​из-за провокации Армении, азербайджанская армия вела боевые действия в рамках международно признанных границ страны и обеспечила территориальную целостность Азербайджана.

Кроме того, члены Сети, являющиеся выходцами из Карабахского региона, рассказали о следах, оставленных войной в их жизнях, и заявили, что с нетерпением ждут возвращения азербайджанского народа на освобожденные земли.

Сеть азербайджанцев Канады активно работала с канадскими политическими кругами во время 44-дневной Отечественной войны, поддерживала тесные контакты и проводила частые встречи с канадскими сенаторами, членами федерального и провинциальных парламентов, должностными лицами местных органов власти по вопросам, волнующим азербайджанское население Канады. Орган намерен продолжить эту работу и в предстоящий период, чтобы довести взгляды азербайджанской общины до канадских политиков и государственных структур.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)