Члены Конгресса США не должны заниматься затягиванием конфликта – генконсул Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев выступил с ответной статьей на недавно опубликованную лживую и предвзятую статью об Азербайджане американских конгрессменов с проармянской позицией Адама Шифа (Adam Schiff) и Джеки Спейера (Jackie Speier), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на генконсульство.

В статье под названием "Члены Конгресса должны поощрять мир, а не нагорно-карабахский конфликт", опубликованной на американском портале «Medium», Агаев предоставил широкую информацию о проводимой Арменией против Азербайджана политике захватничества, оккупации и этнических чисток, а также о Ходжалинском геноциде.

Рассказывая о провокационных действиях Армении в последние годы, генконсул отметил, что 27 сентября прошлого года Армения перешла в неожиданное наступление против Азербайджана, и в результате 44-х дневной войны Азербайджан освободил свои земли от оккупации, восстановив суверенность своих границ. Проиграв на поле боя, Армения стала совершать военные преступления, взяв под прицел мирных граждан Азербайджана, включая детей. Приводя конкретные факты и опираясь на отчеты таких международных организаций, как Human Rights Watch и Amnesty International, Агаев подчеркнул, что Армения привлекла к военным действиям против Азербайджана террористов с Ближнего Востока и исламофобские фашистские силы из Европы.

На фоне всего этого генконсул задался вопросом – почему за все эти годы конгрессмены США ни разу не осудили оккупационную политику Армении, в том числе совершенные ею тяжкие преступления, Ходжалинский геноцид, уничтожение азербайджанского культурного наследия в Карабахе, превращение мечетей в свинарники, полное разрушение азербайджанских городов и сел, минирование всех территорий и отказ предоставить Азербайджану минные карты.

Дипломат отметив тесные отношения между Азербайджаном и США, успешное сотрудничество двух стран в ряде сфер, заявил о необходимости решительного предотвращения попыток влияния на американскую внешнюю политику радикального армянского лобби, которое преследует не национальные интересы США, а исключительно свои собственные этнические интересы, постоянно пытаясь своим национализмом помешать достижению мира между Азербайджаном и Арменией.

В заключение Насими Агаев отметил, что в настоящее время проводится работа по открытию транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, что важно для устойчивого мира, и на фоне всех этих процессов членам Конгресса следует заниматься не затягиванием конфликта, а укреплением достигнутого мира.

Со статьей можно ознакомиться на https://link.medium.com/KdQeX828Ndb

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)