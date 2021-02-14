Еще год назад в Мюнхене Президент Азербайджана предупредил Пашиняна на дипломатическом языке – депутат

Политика 14 февраля 2021 16:03 (UTC+04:00)
Еще год назад в Мюнхене Президент Азербайджана предупредил Пашиняна на дипломатическом языке – депутат

БАКУ /Trend/ - Прежде всего, стоит подчеркнуть, что успех Азербайджана обусловлен правильной, целенаправленной и планомерной политикой, проводимой во всех сферах. То есть заранее определяется стратегия, а затем в запланированном направлении проводится ее реализации. Точнее говоря, именно этот критерий является основным в экономической, политической, дипломатической и военной сферах.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльшан Мирзоев.

По его словам, именно по этой причине Азербайджан развивается, движется только вперед, добивается новых успехов.

"Хотелось бы напомнить хронологию последнего времени: ровно год назад в рамках Мюнхенской конференции по безопасности прошли панельные дискуссии, посвященные армяно-азербайджанскому конфликту. Вы помните, как Пашинян потерпел фиаско на этих обсуждениях? Ближе к концу дебатов Пашиняна уже не было, он был уничтожен, разгромлен. Президент Ильхам Алиев преподал ему такой урок, что весь зал и аудитория стоя аплодировали. Похожие события произошли и на Валдае, и в Бишкеке на саммите глав государств СНГ.

Президент Ильхам Алиев своей прекрасной и всеобъемлющей речью и логикой передал месседж всему миру, а также разоблачил Пашиняна. Эти процессы заложили основу будущего успеха Азербайджана. Президент Ильхам Алиев во всех своих дипломатических выступлениях говорил, что Азербайджан никогда не примирится с фактом оккупации Карабаха. И не примирился. После очередной провокации и вероломного нападения армян победоносная армия Азербайджана контратаковала и под руководством Верховного главнокомандующего освободила наши исконные земли от оккупации. Таким образом, господин Ильхам Алиев, как и всегда, сдержал свое слово, и дипломатические успехи продолжились военными победами", – сказал Мирзоев.

Депутат отметил, что для каждого шага есть свое время:

"Азербайджан ждал этого момента. С годами мы становились сильнее день ото дня, в дипломатии были испробованы все возможные средства и методы, господин Президент Ильхам Алиев неоднократно преподавал урок Пашиняну, старался объяснить ему на дипломатическом языке, что оккупированные территории должны быть возвращены. Но, к сожалению, Пашинян не смог понять серьезность ситуации и сделать выводы.

И более того, совершил очередные провокации. Поэтому он и проиграл. Уважаемый Президент Ильхам Алиев низверг Армению и Пашиняна как дипломатически, так и в военном отношении. Конечно же, при поддержке азербайджанского народа и мощью нашей победоносной армии.

После этого Армения обречена отмечать только годовщину поражения и траурные церемонии. Им стоит начать проведение этих церемоний уже с сегодняшнего дня. Как я упоминал ранее, прошел ровно год с тех пор, как Пашинян была унижен на Мюнхенской конференции по безопасности. Например, первое траурное мероприятие может быть организовано по случаю известной годовщины", – добавил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Надир Насиров)

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