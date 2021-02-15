Президент Ильхам Алиев является главным идеологом и инициатором победы в войне с Арменией - Олег Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев является главным идеологом и инициатором победы в войне с Арменией.

Об этом сказал Trend в понедельник российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

Кузнецов подчеркивает, что Азербайджан с нуля создал принципиально новые Вооруженные силы как по философии и методологии военного строительства, так и по тактике их применения на поле боя: "Благодаря этим новациям и новаторским подходам азербайджанской армии удалось одержать победу над противником практически бесконтактным способом с минимальным числом потерь в живой силе и технике".

Российский политический аналитик добавил, что для достижения такого результата необходимы были три предпосылки: первая - существенное военно-техническое превосходство; вторая - отсутствие недостатка в боеприпасах и наличие работающей системы военной логистики; третья - боевая выучка и дисциплина войск.

Кузнецов отметил, что все эти три фактора в азербайджанской армии в процессе подготовки к войне были доведены до совершенства: "Достичь этого можно было только одним путем - через масштабное инвестирование государством средств бюджета в развитие Вооруженных сил и плановое освоение выделенных средств в процессе реализации детально разработанного плана их модернизации. Осуществить это на практике было возможно только при условии нахождения процесса военного строительства под контролем и личным патронажем Президента Азербайджана. Поэтому совершенно искренне говорю о том, что Президент Ильхам Алиев является главным идеологом и инициатором победы в войне с Арменией, а ее творцом - весь азербайджанский народ".

Он добавил, что, как недавно заявил российской прессе замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, власти Армении отвергли в июле 2020 года последние мирные инициативы и в доказательство своей позиции спровоцировали вооруженный инцидент: "Именно тогда стало ясно, что мирное урегулирование конфликта невозможно, и война является неизбежной".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)