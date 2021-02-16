Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Беларуси (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 февраля принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Беларуси Андрея Равкова.
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