ЮНЕСКО должна отреагировать на обращение о коврах, украденных Арменией – Минкультуры Азербайджана (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Министерство культуры Азербайджана распространило обращение в связи с украденными Арменией коврами, сообщает в четверг Trend,

В обращении говорится: «По информации сайта Armenpress.am (https://armenpress.am/rus/news/1043451.html), 20 февраля в Национальном музее-институте архитектуры им. Таманяна в Армении будет проведена выставка ковров, незаконно вывезенных из Шушинского музея ковра 1 ноября 2020 года. Заявляем, что так называемые «арцахские ковры», которые будут представлены на выставке, – образцы национального наследия Карабаха, являющегося неотъемлемой частью Азербайджана. Эта выставка – очередное воровство и незаконное присвоение армянами культурного наследия азербайджанского народа».

В обращении отмечается, что незаконный вывоз Арменией образцов культурного наследия из международно признанных территорий Азербайджана и доставка их на территорию другой страны является нарушением международного права в соответствии с Гаагской конвенцией 1954 года ЮНЕСКО и п.19 ее Второго протокола, а также п. 11 Конвенции 1970 года. Таким образом, вся ответственность за это деяние целиком ложится на правительство Армении. Кроме того, ковер – это такое уникальное произведение искусства, которое является источником важной информации об истории региона, где он соткан, о принадлежности народу, который проживает на этой территории. Главной целью арменизации азербайджанских ковров является фальсификация истории Карабаха. Композиция, узоры и решения красок этих изделий, которые испокон веков ткались в этих краях, еще раз доказывают, что Карабах – один из древних культурных центров Азербайджана.

«Искусство ковроткачества – одно из образцов уникального наследия, которое азербайджанский народ еще в древние времена подарил человечеству. Неслучайно, что в 2010 году азербайджанское ковроткачество было признано ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества. Эта традиция широко распространена и развита в каждом регионе Азербайджана. Исторически в Азербайджане существовало 8 основных школ ковроткачества, каждая из которых отличалась своим выбором узоров и красок.

Исторически армяне не занимались ковроткачеством – они только торговали коврами. В процессе торговли они пытались сформировать ложное представление, представляя азербайджанские ковры как армянские. Проводивший в XIX веке исследования в Карабахе Я.Зедгенидзе отмечал, что всё мусульманское население занималось ковроткачеством, а сотканные в Карабахе ковры по количеству и качеству занимали первое место на всем Кавказе. По словам исследователя, армяне не занимались этим искусством, напротив, они смотрели на ковроткачество через призму "нежелательной работы".

Таким образом, демонстративное проведение под эгидой правительства Армении выставки образцов, незаконно вывезенных из Музея ковров в Шуше, является ярким примером пренебрежения Арменией международными конвенциями, и ЮНЕСКО обязана выразить свое отношение к этому факту».

В обращении отмечается, что Министерство культуры Азербайджана проведет необходимые юридические консультации с ЮНЕСКО по данному вопросу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)