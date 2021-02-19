Планируется усовершенствовать систематическую борьбу с коррупцией - генпрокурор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Борьба с коррупцией - неотъемлемая часть государственной политики. Хотя в этой связи Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, которое является специализированным органом уголовного преследования, была проделана масштабная работа, перед нами все еще стоят важные задачи.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью журналу "Милли Меджлис" сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он отметил, что в результате системных реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева, страна добилась ряда успехов в борьбе с коррупцией. Это отражено в отчетах многих международных организаций, включая Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Группу государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (ГРЕКО).

"Также следует особо отметить, что с участием большинства государственных структур разрабатывается "Национальный план действий по усилению борьбы с коррупцией на 2021-2025 годы". План предусматривает меры по совершенствованию систематической, институциональной борьбы с коррупцией.

В сфере противодействия коррупции в соответствии с политическим курсом Президента Ильхама Алиева ведется целенаправленная работа, прокуратура продолжит принимать серьезные меры в этой области, включая выявление коррупционных сетей и схем, привлечение к ответственности провинившихся.

Хотя Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре было создано как специализированный орган уголовного преследования по борьбе с коррупцией, борьба в этой сфере ведется не только Главным управлением, но и совместно со всеми органами прокуратуры, а также другими правоохранительными и государственными органами", - уточнил Кямран Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)