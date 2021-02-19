Поддержка Турцией справедливого дела Азербайджана придала нам дополнительную силу - премьер-министр
БАКУ /Trend/ - Поддержка Турцией под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана справедливого дела Азербайджана в 44-дневной войне придала нам дополнительные силы.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом после заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
По его словам, эта поддержка стала посланием всему миру, что Азербайджан не одинок.
"Турция всегда поддерживала Азербайджан. И Азербайджан однозначно с братской Турцией во всех процессах, протекающих в настоящее время в регионе", - добавил Али Асадов.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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