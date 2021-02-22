Минирование территорий Азербайджана Арменией противоречит международному праву - депутат

БАКУ /Trend/ - Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин вступила в силу первого марта 1999 года. Согласно Конвенции, использование противопехотных мин, изготовление, производство, приобретение, сбор и хранение таких мин запрещены. Тем не менее, Армения вела политику массового минирования на оккупированных территориях Азербайджана. Это недопустимо и противоречит международному праву.

Об этом в понедельник сказала Trend член комитета по правам человека Милли Меджлиса (парламент) Жаля Ахмедова.

По ее словам, армянская сторона заминировала все оккупированные территории, даже те, которые не имеют военного назначения.

"В последнее время в средствах массовой информации распространяется информация о том, что в освобожденных районах наши мирные жители подрываются на минах. Но, к сожалению, мы не видим доброй воли армянской стороны в этом вопросе. Армения не хочет предоставлять карту заминированных территорий. Как всегда, демонстрирует деструктивность. Намерения армян при этом ясны. Одно из них - убить как можно больше людей, а другое - максимально затормозить возвращение азербайджанцев на территории, освобожденные Азербайджаном. Таким образом, армянская сторона совершает преступление, направленное на осложнение и затягивание возвращения азербайджанцев на их исконные земли. Не предоставляя эти карты, она затормаживает новые инфраструктурные проекты, которые Азербайджан начинает на освобожденных территориях", - сказала Жаля Ахмедова.

Депутат сказала, что сегодня на освобожденных территориях Азербайджана начались масштабные строительные работы.

"Я думаю, что в скором времени освобожденные от оккупации территории станут процветающим уголком. Как известно, наряду с осуществлением большой созидательной работы, на освобожденных территориях по указанию Президента Ильхама Алиева также проводятся работы по разминированию. По поручению Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Азербайджан была доставлена закупленная в Турции техника для разминирования и привлечена к работе по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В результате неоценимых услуг и работы наших государственных органов земли, пядь за пядью, очищаются от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Однако если армянская сторона предоставит карты наших заминированных территорий, то работа ускорится", - добавила Жаля Ахмедова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)