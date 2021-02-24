Армения совершает очередное преступление, не предоставляя минные карты - депутат

БАКУ /Trend/ - Несмотря на прекращение нагорно-карабахского конфликта, армяне продолжают преступления против азербайджанского народа, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Джавид Османов.

По словам депутата, уклоняясь от предоставления минных карт, Армения совершает очередное преступление.

Османов отметил, что с 10 ноября, когда была подписана договоренность о прекращении боевых операций, и по настоящее время, подорвавшись на минах, погибли или были ранены как азербайджанские военнослужащие, так и мирные граждане: «Оставаясь приверженными грязным намерениям, армяне заминировали территории невоенного назначения. Они сделали это целенаправленно, то есть с целью, чтобы погибло больше людей. По международным законам Армения должна предоставить эти карты противоположной стороне. Уклонение от предоставления карт и тем самым причастность к гибели еще большего количества людей является международным военным преступлением».

Депутат подчеркнул, что отказываясь от предоставления минных карт, Армения также пытается оттянуть восстановительные работы на освобожденных территориях и возвращение людей в родные дома: «Очевидно, что Армения не намерена прекращать преступные деяния, пытаясь помешать достижению устойчивого мира в регионе и созданию атмосферы сотрудничества, а также противодействует реализации договоренности от 10 ноября. К сожалению, международные организации продолжают безмолвствовать по этому вопросу. В 44-х дневной войне многие государства и международные организации пытались оказать давление на Азербайджан, чтобы боевые операции были прекращены, а теперь все молчат и закрывают глаза на преступные действия Армении. Где Минская группа ОБСЕ?! Около 30 лет эта организация демонстрировала безрезультативную деятельность, а во время военных операций вновь пыталась провести переговоры, чтобы Азербайджан еще 30 лет ждал их бездарную деятельность. Если вы сторонники мира, то почему не оказываете давление на Армению с целью предоставления ею минных карт?!»

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)