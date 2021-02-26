Кровь людей, погибших за освобождение азербайджанских земель, отмщена – Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ 29 лет чтит память жертв Ходжалинской трагедии. Он чтит эту память и после большой победы в 44-х дневной Отечественной войне.

Об этом сказал журналистам вице-премьер Али Ахмедов, сообщает в пятницу Trend.

Ахмедов отметил, что кровь людей, погибших за освобождение азербайджанских земель, в том числе погибших в Ходжалинской трагедии, была отмщена: "Наши территории были освобождены от оккупации, и в то же время был дан достойный ответ армянскому фашизму".

Ходжалинская трагедия – кровная память для нас, и в то же время демонстрация истинного лица армянского фашизма. На примере Ходжалинского геноцида и других подобных актов мы должны показать миру истинное лицо армянского национализма и фашизма".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)