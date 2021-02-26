Необходимо разобраться в причинах и найти виновников трагедии в Ходжалы – российский политолог

БАКУ /Trend/ - Ходжалинская трагедия - это явный геноцид, и он должен быть признан на уровне международных организаций и мирового сообщества. Об этом сказала Trend доктор политических наук, государственный советник Росси́йской Федера́ции 1 класса и экс-начальник управления СНГ Росзарубежцентра при МИД России Татьяна Полоскова.

Упоминая слова спикера парламента Турции Мустафы Шентопа, о том, что Ходжалинская трагедия до сих пор остаётся темным пятном в истории человечества, Полоскова отмечает, что, к сожалению, это так.

"Это чудовищная трагедия, в ходе которой, в том числе руками военных, убивали мирное население. Большое количество людей было взято в плен, и о судьбе некоторых до сих пор ничего не известно. Ходжалинская трагедия по своему размаху и влиянию на умы людей должна быть сродни тому, что творилось в Лидице, Хатыни и в других подобных местах, о которых знают все", - сказала она.

Татьяна Полоскова подчеркивает, что нужна мощная информационная кампания, чтобы мировая общественность и международные организации получили достоверную, объективную, четкую информацию о Ходжалинской трагедии.

"Чтобы были предприняты меры к объективному разбирательству, и была дана четкая правовая оценка. Это явный геноцид, и он должен быть признан на уровне международных организаций и мирового сообщества.

Также необходимо разобраться в реальных причинах случившегося: кто отдавал приказы военным, кто подстрекал армянских боевиков и штатских людей участвовать в этом. Необходимо четкое понимание, только исходя из этого, можно будет наказать виновных и пресечь подобное событие в будущем", - отмечает Полоскова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)