Все армянские военнопленные возвращены Армении - Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - Все армянские военнопленные возвращены Армении.

Об этом сказал Депутат азербайджанского парламента, глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев во время 20-го зимнего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает Trend.

Он отметил, что, однако, после подписания трехстороннего заявления между Россией, Азербайджаном и Арменией были выявлены несколько диверсионных групп, которые пытались вторгнуться и совершить террористические акты на территории Азербайджана.

«Конечно, эти действия были предотвращены, и те, кто пытался вторгнуться, были задержаны, очень важно различать эти вопросы. Военнопленные - это одно, а саботаж - другое. Поэтому очень важно, чтобы это было принято во внимание», - сказал он.

Гянджалиев добавил, что невозможно представить обеспечение полной безопасности в регионе ОБСЕ без обеспечения экономической и экологической безопасности, особенно в очень важном регионе Южного Кавказа.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)