Необходимо положить конец размещению вооруженных сил Армении на территории Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Наблюдаются случаи отправки личного состава Вооруженных сил Армении на военную службу на международно признанные территории Азербайджанской Республики в нарушение норм и принципов международного права, основных принципов международных прав человека после подписания совместного заявления между Азербайджаном и Арменией от 10 ноября 2020 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Управление пресс-службы МИД Азербайджана, по сообщениям международных СМИ, действующих в Армении, личный состав вооруженных сил Армении был обманом или насильственно вовлечен в военные действия в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики, что вызвало протесты как военных, так и членов их семей. В информации говорится, что родители военнослужащих открыто протестовали против призыва их детей на военную службу в Азербайджане, что армянские военнослужащие были тайно переброшены из Лачинского коридора и насильно размещены на территории Азербайджанской Республики, тем самым их жизни были подвергнуты опасности, а также то, что они претерпевают пытки и бесчеловечное обращение.

"В этой связи сообщаем, что размещение вооруженных сил Армении на международно признанных территориях Азербайджанской Республики без согласия Азербайджана нарушает нормы и принципы международного права, в частности суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международных границ, а также является явным нарушением других международных документов, за которые выступает и сама Армения.

Незаконное размещение армянских войск на территории Азербайджанской Республики, где в настоящее время дислоцируются российские миротворческие силы, также является грубым нарушением совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года", - отметили в МИД.

(Редактор: Наталья Кочнева)