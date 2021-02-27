Таких тотальных разрушений не видел даже в сирийском Хомсе - украинский журналист об Агдаме (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Сегодня посетили уничтоженный карабахской войной город Агдам. Просто Хиросима реально.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Facebook написал украинский военный корреспондент Роман Бочкала.

«Таких тотальных разрушений не видел даже в сирийском Хомсе. Не осталось ни одного уцелевшего здания. Чудо, что сохранились минареты мечети джума. Но и этому есть объяснение. Они были ориентиром для корректировки огня»,- написал он.