Необходимо объективно оценить ситуацию с культурным наследием Карабаха - интервью французского депутата газете lagazetteaz.fr

БАКУ /Trend/ - Для предоставления миру наиболее точной информации о состоянии культурного наследия в Карабахе после оккупации необходимо организовать международную миссию ЮНЕСКО. Считаю, что это самый мощный инструмент, чтобы показать реальность.

Как передает в понедельник Trend, об этом в интервью французской онлайн-газете lagazetteaz.fr сказала депутат Национальной ассамблеи Франции Фредерик Дюма.

Депутат считает, что организация миссии ЮНЕСКО очень важна, потому что эта миссия более объективно покажет произошедшее. "Основной целью нашего визита в Карабах с группой французских депутатов было показать ситуацию на территориях Азербайджана после оккупации", - отметила Дюма.

"Азербайджан является ярким примером мультикультурализма, защиты религий и культур. Синагоги, армянские церкви и мечети в Баку располагаются по соседству.

Азербайджан - многокультурное, многоконфессиональное государство, которое защищает права меньшинств. Считаю, что Азербайджан всегда нужно продвигать как светскую, многокультурную страну, защищающую культуру и религию", - отметила французский депутат.

Прокомментировав деятельность МГ ОБСЕ, Фредерик Дюма отметила, что этот орган должен играть возложенную на него роль, то есть сохранять нейтралитет, беспристрастность и обеспечивать справедливость.

"Минская группа должна указать путь к миру и создать возможности для мирного сосуществования народов. Отношения нужно регулировать", - подчеркнула французский депутат.

Затронув принятую в Национальной ассамблеи Франции во время второй Карабахской войны резолюцию "О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики", Фредерик Дюма отметила, что в голосовании приняло участие очень мало депутатов.

"Однако резолюция была принята. Некоторые круги во Франции, доверившись армянской общине, которая утверждает "мы, армяне, ближе к вам, мы тоже христиане", проголосовали за резолюцию, чтобы защитить их. Французское правительство совершило большую ошибку, не отреагировав вовремя. После этой резолюции в Азербайджане уже сформировалось недоверие по отношению к Франции. Поэтому я считаю, что принятие данной резолюции является политической ошибкой", - подытожила Фредерик Дюма.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)