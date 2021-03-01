Президент Азербайджана разбил надежды Армении на перевооружение

Политика 1 марта 2021 22:17 (UTC+04:00)
Президент Азербайджана разбил надежды Армении на перевооружение

БАКУ /Trend/ - Одним из основных моментов, затронутых в ходе пресс-конференции Президента Азербайджана Ильхама Алиева для местных и иностранных СМИ 26 февраля, был вопрос перевооружения Армении.

Война завершилась, региональные государства прилагают серьезные усилия для создания долгосрочного и прочного мира и безопасности в регионе. Наряду с Азербайджаном, к этому вопросу очень серьезно относятся также и Россия с Турцией. В таком случае, почему Армения снова хочет вооружаться или может быть есть силы, заинтересованные в ее перевооружении?!

К сожалению, в этой стране все еще есть люди, которые думают, что из сложившейся в результате тяжелейшего поражения в войне ситуации, можно будет выйти с помощью политики реваншизма.

Можно ли таким людям давать оружие в руки?

Именно по этому поводу Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции выразил конкретную позицию. Напомнив слова министра обороны Армении, он сказал, что Россия будет участвовать в модернизации армянской армии.

"Для чего? С какой целью? У меня резонный вопрос. Я через ваш канал, через сегодняшнюю прямую трансляцию обращаюсь. Для чего? В этом нет никакой необходимости. Если мы хотим мира, долгосрочного мира, то безответственные люди не могут иметь средства такого поражения. В стране, в которой царит хаос, где армия не подчиняется руководству, где они то ли совершили военный переворот, то ли не совершили - это тоже часть трагикомедии, ведь военный переворот либо совершают, либо не совершают. Вот в таком трагикомическом виде, с хождениями с мегафонами, с ночными палатками, с какими-то бомжами на улицах. Это просто позор, просто позор. Весь мир смеется над ними - что над властью, что над оппозицией. Поэтому в такие руки разве можно давать опасное оружие?! Поэтому хотел бы сказать, что сделать, чтобы ни у кого не было опасений", - сказал глава государства.

Да, во время 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия полностью уничтожила армянскую. Их военная техника, оружие и боеприпасы были уничтожены, огромная часть была взята в качестве военного трофея. Как неоднократно подчеркивал Президент Азербайджана, мы уничтожили армию Кочаряна и Саргсяна. По этой причине стенд Армении на Международной выставке военной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби 21-25 февраля пустовал. Хотя они попытались связать это с логистическими задержками, истинная сущность армян вновь открылась всему миру.

Выгодные предложения для Армении

Неслучайно Президент Ильхам Алиев также подчеркнул этот вопрос на пресс-конференции. Глава государства отметил, что на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби армянский стенд был чист как никогда, там не было ни одного экспоната. "С одной стороны, что там им экспонировать, у них же нет военного производства. Но с другой стороны, зачем же, как говорится, обезьянничать и гнаться за кем-то, чтобы у них там был стенд. Опозорились на весь мир. Значит, все привезли свою продукцию, на армянском стенде какие-то книжки. Это же позор. Дальше заявления о том, что "Искандер" был выпущен. А куда он был выпущен? И взорвался на 10 процентов. Ну это просто анекдот. Вот эта трагикомедия сегодня именно и характеризует то, что там происходит. Они выпускали ракеты "Скад", "Точка У" по населенным пунктам, причем, целенаправленно, ночью по спящему городу Гянджа. Это все было отслежено...", - констатировал Президент Ильхам Алиев.

Таким образом, лишний раз становится ясно, что сегодня военная промышленность Армении практически отсутствует. Разумеется, на этом фоне в этой стране наблюдается политический, социальный и экономический кризис. Во имя мира и стабильности региональные страны сделали очень действенные предложения Армении по выходу из сложившейся ситуации: откажись от территориальных претензий, присоединяйся к региональным коммуникационным проектам и самостоятельно восстанавливай свою экономику. Но что делает Армения? Вместо того, чтобы смотреть в будущее, она по-прежнему блуждает в позоре прошлого. В стране, хотя и не в большом количестве, но все еще есть люди, занимающие реваншистскую позицию. А ответ Азербайджана таким элементам предельно конкретный...

Любые попытки реваншизма и мести будут строго наказаны Азербайджаном

В данном контексте следует обратить внимание на точку зрения, высказанную Президентом Ильхамом Алиевым на пресс-конференции.

"Однако каждый прекрасно понимает, что если бы мы продолжили войну, то это привело бы к более тяжелым и плачевным последствиям для Армении. Но мы не хотели еще больших потерь и жертв и продемонстрировали это. Сегодня мы обсуждаем вопрос о том, чтобы в регионе воцарились постоянный, устойчивый мир и безопасность. Единственный путь этого – сотрудничество. Наша цель заключается в восстановлении коммуникаций уже в трехстороннем порядке – вместе с Арменией и Россией, создании Зангезурского коридора и устранении всех транспортных препятствий. Если это произойдет, то и Армения получит прибыль, они увидят пользу мира. Еще одно наше условие, условие для мира заключается в том, что политическим кругам Армении следует понять: любые попытки реваншизма и мести будут строго наказаны Азербайджаном. Если мы увидим какую-либо угрозу, посчитаем ее серьезной угрозой для себя, то немедленно последует ответ. Поэтому предупреждаю, что здесь не должно быть никаких попыток реваншизма и мести. Армения должна полностью выполнить Заявление от 10 ноября, и в регион постепенно, шаг за шагом придет мир", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Таким образом, будущее Армении зависит от нее самой. Было бы лучше, если эта страна вместо того, чтобы выпрашивать оружие и мечтать о восстановлении армии, согласилась бы с позицией региональных стран, в частности Азербайджана. Это - единственный правильный выбор. Нет сомнений в том, что Армения смирится с этой реальностью так же, как была вынуждена подписать акт о капитуляции 10 ноября.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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