Состоялась встреча министра культуры Азербайджана с главой МИД Турции
БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Турции министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на страницу в Twitter главы МИД Турции.
В публикации отмечается, что Турция окажет всяческую поддержку восстановлению культурного наследия Азербайджана в Карабахе.
"Мы на всех международных платформах, включая ЮНЕСКО, поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе", - отмечает Чавушоглу.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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