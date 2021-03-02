Состоялась встреча министра культуры Азербайджана с главой МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Турции министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на страницу в Twitter главы МИД Турции.

В публикации отмечается, что Турция окажет всяческую поддержку восстановлению культурного наследия Азербайджана в Карабахе.

"Мы на всех международных платформах, включая ЮНЕСКО, поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе", - отмечает Чавушоглу.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)