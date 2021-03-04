Президент Ильхам Алиев: Мы приглашаем государства-члены Организации экономического сотрудничества воспользоваться Зангезурским коридором

БАКУ/Trend/ - Мы приглашаем государства-члены Организации экономического сотрудничества воспользоваться Зангезурским коридором.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе XIV онлайн Саммита Организации экономического сотрудничества.

«Для обеспечения мира и стабильности в регионе мы приступили к обсуждению транспортных проектов, соединяющих многие страны. Азербайджан, Турция и Иран демонстрируют единую позицию в связи с реализацией транспортных проектов в регионе. Армения, если будет вести себя нормально, тоже сможет получить выгоду от данного процесса.

В этом контексте хотелось бы отметить, что новый транспортный коридор, который пройдет через историческую территорию Азербайджана – Зангезур и соединит основную часть Азербайджана с неотъемлемой частью нашей страны – Нахчыванской Автономной Республикой - и Турцией, откроет новые возможности в транспортном секторе в регионе. Мы приглашаем государства-члены Организации экономического сотрудничества воспользоваться Зангезурским коридором»,- сказал глава государства.