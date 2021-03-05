Упразднен исполнительный секретариат правящей партии Азербайджана
Политика 5 марта 2021 16:58 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Упразднен исполнительный секретариат правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Как сообщает в пятницу Trend, вместо исполнительного секретариата создан Центральный аппарат партии. Распоряжением председателя партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева Таир Будагов назначен заместителем председателя - руководителем Центрального аппарата ПЕА.
Отметим, что на сегодняшнем внеочередном VII съезде ПЕА было внесено изменение в Устав партии.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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