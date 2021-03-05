Президент Ильхам Алиев: Высоко оцениваю деятельность «91», для которых национальные интересы в то время были превыше всего

БАКУ /Trend/ - Хочу еще раз сегодня отметить «91», для которых национальные интересы в то время были превыше всего, высоко оцениваю их деятельность.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, председатель Партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев, выступая на VII съезде ПЕА в видеоформате.

«В то время патриотически настроенные люди – знаменитые «91», проявив смелость и национальное мышление, несмотря на репрессии, обратились к великому лидеру. Это требовало большой смелости, потому что законов тогда не существовало, каждый делал все, что ему вздумается. Правоохранительные органы необоснованно задерживали, избивали людей, избивали, оскорбляли их в прямом эфире. Царили полная анархия, хаос, произвол. Убивали, калечили, задерживали, кого хотели. Вот такая картина была в то время. Якобы демократический Народный фронт ввел цензуру. Цензура была введена в то время ими. В то время того, кто им возражал, гнобили, избивали, убивали. Почему учредительный съезд Партии «Ени Азербайджан» был проведен в Нахчыване? В Баку не позволили. Так боялись феномена Гейдара Алиева, настолько сами осознавали свою ничтожную сущность, что знали: если съезд пройдет в Баку, то их власти придет конец, потому что ненависть народа к ним перешла все границы.

Хочу еще раз сегодня отметить «91», для которых национальные интересы в то время были превыше всего, высоко оцениваю их деятельность. Многие из них и сегодня находятся в наших рядах. Они и дальше будут заниматься активной работой, осуществлять деятельность в Совете ветеранов Партии «Ени Азербайджан» и в общественной жизни. Азербайджанский народ не должен забывать их. Как Президент я всегда высоко оцениваю их деятельность. И не только потому, что они обратились к Гейдару Алиеву. А потому, что не побоялись, не отступили, поставили интересы страны выше личных интересов», - отметил Президент Ильхам Алиев.