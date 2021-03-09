В Губадлы и Джабраиле обнаружены брошенные армянской армией боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Губадлы и Джабраиле обнаружены боеприпасы, брошенные армянской армией во время недавней войны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.
Как отмечается, сотрудниками Губадлинского и Джабраильского РОП совместно с представителями других структур были проведены рейды на предмет выявления и обезвреживания боеприпасов.
В результате рейдов, проведенных сотрудниками Губадлинского РОП, были обнаружены брошенные армянами 1 миномет, 6 автоматов, 21 граната и запалы к ним, 12 гранатометных снарядов и запалов, 3760 патронов различного калибра. Сотрудники Джабраильского РОП обнаружили во время рейдов 20 автоматов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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