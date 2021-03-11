Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам в связи с освобожденными территориями Азербайджана (версия 2)

Политика 11 марта 2021 12:11 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межуправленческого центра, функционирующего при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Согласно информации, Рабочая группа по экологическим вопросам, в которую привлечены представители соответствующих госструктур, работает над решением вопросов по предварительной оценке ущерба, нанесенного окружающей среде и природным ресурсам на освобожденных от оккупации территориях, восстановлению биоразнообразия, управлению водными ресурсами, проведению мониторингов окружающей среды, восстановлению гидрометеорологической сети, мониторингу существующих минерально-сырьевых ресурсов и переоценке ресурсов, составлению соответствующих тематических и топографических карт, восстановлению деградированных земель, планированию соответствующих ресурсов для сельскохозяйственных угодий, сфер пищевой и продовольственной безопасности на освобожденных территориях.

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