Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам в связи с освобожденными территориями Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межуправленческого центра, функционирующего при Координационном штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Согласно информации, Рабочая группа по экологическим вопросам, в которую привлечены представители соответствующих госструктур, работает над решением вопросов по предварительной оценке ущерба, нанесенного окружающей среде и природным ресурсам на освобожденных от оккупации территориях, восстановлению биоразнообразия, управлению водными ресурсами, проведению мониторингов окружающей среды, восстановлению гидрометеорологической сети, мониторингу существующих минерально-сырьевых ресурсов и переоценке ресурсов, составлению соответствующих тематических и топографических карт, восстановлению деградированных земель, планированию соответствующих ресурсов для сельскохозяйственных угодий, сфер пищевой и продовольственной безопасности на освобожденных территориях.