МККК продолжит работу по выяснению судеб пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Международный комитет Красного Креста (МККК) в 2021 году продолжит работу по выяснению судеб пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта, сообщила Trend глава делегации МККК в Баку Ариан Бауэр.

Она отметила, что МККК как независимая и нейтральная гуманитарная организация стремится облегчить страдания людей, которым был нанесен ущерб в результате конфликта, и делает все возможное, чтобы способствовать соблюдению норм международного гуманитарного права.

«В этом году мы также продолжим нашу деятельность в указанном направлении. Мы работаем в сообществах, затронутых конфликтом, для повышения безопасности людей, достижения экономической и психологической стабильности и улучшения доступа к воде и электроэнергии», - сказала Бауэр.

По ее мнению, сотрудничество с основным партнером МККК - Обществом Красного Полумесяца Азербайджана очень важно для организации, а сотрудники и волонтеры национального общества играют незаменимую роль в оказании помощи нуждающимся.

«Мы также продолжим посещать людей, задержанных в связи с конфликтом, лиц, задержанных в соответствии с национальным законодательством. Сотрудничество с Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести по выяснению судеб пропавших без вести в результате нагорно-карабахского конфликта - еще один аспект нашей деятельности», - сказала Бауэр.

Она отметила, что в рамках этих усилий МККК совместно с комиссией собирает биологические образцы у членов семей пропавших без вести.

«Профили ДНК, извлеченные из этих образцов, могут быть использованы в процессе идентификации», - отметила Бауэр.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)