2020 год вписан золотыми буквами в историю Азербайджана - премьер
БАКУ /Trend/ - 2020 год вписан в историю Азербайджана золотыми буквами.
Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе обсуждения отчета Кабмина за прошлый год на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает во вторник Trend.
Он отметил, что в результате 44-дневной Отечественной войны доблестная азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации.
По его словам, целенаправленная политика, проводимая Президентом Азербайджана, обусловила эту победу.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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