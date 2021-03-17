Награждена группа сотрудников Миграционной службы Азербайджана - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджана орденом "За службу Отечеству" второй степени и медалью "За отличие на службе в органах миграции".

Также, согласно распоряжению, медалью "Терегги" за продолжительную деятельность в сфере миграции и заслуги в развитии сотрудничества между институтами гражданского общества и государственными структурами награжден Азер Керим оглу Аллахверенов.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь