Награждена группа сотрудников Миграционной службы Азербайджана - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственной миграционной службы Азербайджана орденом "За службу Отечеству" второй степени и медалью "За отличие на службе в органах миграции".
Также, согласно распоряжению, медалью "Терегги" за продолжительную деятельность в сфере миграции и заслуги в развитии сотрудничества между институтами гражданского общества и государственными структурами награжден Азер Керим оглу Аллахверенов.
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь
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