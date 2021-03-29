Глава МИД Азербайджана отбыл в Таджикистан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Таджикистан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

В рамках визита запланированы участие Байрамова в 9-й министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс", а также проведение двусторонних встреч с представителями государства.

Отметим, что встреча министров иностранных дел в рамках конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" пройдет 29-30 марта в Душанбе.

Напомним, что "Сердце Азии - Стамбульский процесс" - это региональная инициатива Афганистана и Турции, запущенная в 2011 году. Данный формат представляет собой площадку для политического диалога и регионального сотрудничества по содействию стабильности, установлению мира и процветанию в Афганистане и регионе в целом. Участниками "Стамбульского процесса" являются Афганистан, Азербайджан, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Туркменистан и ОАЭ.

(Текст: Кямаля Сеидова)