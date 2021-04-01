Азербайджанские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Болгарии

БАКУ /Trend/ - Председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев и глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Болгария Рауф Алиев 2 апреля отправятся в столицу Болгарии для наблюдения за ходом парламентских выборов в этой стране, сообщает в четверг Trend.

Гулиев будет наблюдать за выборами по линии Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества, Алиев - по линии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В день выборов, которые состоятся 4 апреля, депутаты посетят ряд избирательных пунктов, понаблюдают за активностью избирателей.

Визит завершится 6 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)