Азербайджанские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Болгарии
БАКУ /Trend/ - Председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев и глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Болгария Рауф Алиев 2 апреля отправятся в столицу Болгарии для наблюдения за ходом парламентских выборов в этой стране, сообщает в четверг Trend.
Гулиев будет наблюдать за выборами по линии Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества, Алиев - по линии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
В день выборов, которые состоятся 4 апреля, депутаты посетят ряд избирательных пунктов, понаблюдают за активностью избирателей.
Визит завершится 6 апреля.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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