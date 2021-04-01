Азербайджанские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Болгарии

Политика 1 апреля 2021 12:58 (UTC+04:00)
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Болгарии

БАКУ /Trend/ - Председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев и глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Болгария Рауф Алиев 2 апреля отправятся в столицу Болгарии для наблюдения за ходом парламентских выборов в этой стране, сообщает в четверг Trend.

Гулиев будет наблюдать за выборами по линии Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества, Алиев - по линии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В день выборов, которые состоятся 4 апреля, депутаты посетят ряд избирательных пунктов, понаблюдают за активностью избирателей.

Визит завершится 6 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Филиал КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на надзорные услуги по геологическим операциям
Филиал КННКИ в Туркменистане объявляет тендер на надзорные услуги по геологическим операциям
ООО «Bakubus» купит запчасти для автобусов
ООО «Bakubus» купит запчасти для автобусов
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку оборудования
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку оборудования
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Новый механизм реабилитации заемщиков запустят с 8 апреля в Казахстане Казахстан 13:15
В рамках «Зеленого марафона» в Ширване посажено более 2 500 деревьев (ФОТО) Общество 13:08
Спрос банков Азербайджана на инвалюту сократился Финансы 13:04
Стали известны самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана ИКТ 12:58
Азербайджанские депутаты будут наблюдать за парламентскими выборами в Болгарии Политика 12:58
Около половины банковских вкладов населения Азербайджана пришлось на нацвалюту Финансы 12:53
Twitter лидирует в списке популярных медиа в Азербайджане ИКТ 12:51
На долю Ирана в мировом экспорте ковров ручной работы приходится 7,9% Экономика 12:49
Азербайджан наращивает ненефтяной экспорт Бизнес 12:45
Организован десятый вывозной авиарейс из Туркменистана в Россию Транспорт 12:37
В России выявили 9 169 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:35
Президент Ильхам Алиев: В рамках трехсторонней рабочей группы ведутся очень интенсивные консультации Политика 12:34
В столице и регионах Азербайджана зафиксировано снижение банковского кредитования Финансы 12:34
Франция готова реализовать совместные агропроекты с Туркменистаном Бизнес 12:31
Азербайджанский депутат назвал важный критерий эффективности вакцинации Общество 12:26
Через порты Турции в январе-феврале 2021 г. перевезено около 10 млн тонн нефтепродуктов Турция 12:24
Фонд развития предпринимательства Азербайджана заключил контракт по привлечению консалтинговых услуг Бизнес 12:13
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Правительства России (ФОТО) Политика 12:07
Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов посетил Академию полиции Общество 12:06
Google остается самым популярным поисковиком в Азербайджане ИКТ 12:06
Азербайджано-турецкое братство все более крепнет - Мевлют Чавушоглу Политика 12:02
Система экономии воды в Азербайджане нуждается в доработке - Академия наук Общество 12:00
В Дашогузском регионе планируется собрать более 270 тыс. тонн хлопка Бизнес 11:55
В ВОЗ призвали ускорить процесс вакцинации в Европе Европа 11:55
Минздрав Франции заявил о скором наступлении пика третьей волны COVID-19 в стране Европа 11:52
ВБ прогнозирует рост в секторе промышленности Азербайджана в 2021-2023 гг. Бизнес 11:49
МИД Азербайджана о поездках в Турцию по биометрическому удостоверению личности Общество 11:41
Перевалка через порты Турции продовольственных грузов превысила 1,4 млн тонн Турция 11:31
Клип азербайджанки среди самых просматриваемых в Топ-10 "Евровидения" (ВИДЕО) Интересное 11:30
Долевое участие ЕС в общем импорте Азербайджана превышает 20% Бизнес 11:23
Доля Android на рынке операционных систем Азербайджана незначительно сократилась ИКТ 11:21
Туркменистан и Россия продолжают обсуждать вопросы развития сотрудничества Бизнес 11:14
Международный Банк Азербайджана продлил кампанию “Yaz fürsəti” Экономика 11:14
ВБ о прогнозе роста сельхозсектора Азербайджана на ближайшие годы Финансы 11:14
Антиукраинский демарш Армении - серьезная попытка подорвать авторитет ОБСЕ Политика 11:03
Цистит - актуальная проблема весеннего сезона Общество 11:00
Оральная регидратационная терапия при диарее Общество 11:00
Chrome остается самым популярным браузером в Азербайджане ИКТ 11:00
Через турецкий порт Botaş перевезено около 2 млн тонн грузов Турция 10:58
Храм или барометр – все об азербайджанском театре в виртуальном пространстве (ВИДЕО) Культура 10:55
Глава МИД Азербайджана отбыл в Москву Политика 10:54
В Грузии с 1 апреля снимается ряд ограничений Грузия 10:54
В Абшеронском районе будут построены новые школы и учебные корпуса Общество 10:52
До 2024 г. ряд категорий граждан в Азербайджане сможет пользоваться услугами ОМС бесплатно - Агентство Общество 10:46
Назван объём отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан в I квартале 2021 г. Энергетика 10:46
В Азербайджане стартовала кампания по посадке деревьев «Зеленый марафон» (ФОТО) Общество 10:36
Объем перевалки грузов в турецком порту Амбарли превысил 3 млн тонн Турция 10:23
Товарооборот между Турцией и Казахстаном за 2 месяца превысил $475 млн Турция 10:18
Объем перевалки грузов в турецком порту Алиага превысил 8 млн тонн Турция 10:17
Грузия сократила поставки химпродуктов из Турции Турция 10:15
Нефть коррекционно дорожает в ожидании новостей от ОПЕК+ Энергетика 10:13
Стоимость азербайджанской нефти превышает $64 за баррель Финансы 10:12
Драгметаллы в Азербайджане вновь дорожают Финансы 10:08
В Туркменистане стартовал международный форум "Мухаммед Байрам хан Туркмен и традиции гуманизма, патриотизма и мужества туркменского народа" Туркменистан 10:07
Турция увеличила экспорт автомобилей в Узбекистан Турция 10:01
С сегодняшнего дня ОМС охватит все население Азербайджана Общество 09:53
Евро и лира подорожали к манату Финансы 09:48
АФФА обратится в ФИФА в связи с провокацией армян на матче с Румынией Общество 09:34
С сегодняшнего дня граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверениям личности Политика 09:30
Рафиг Бабаев – машина не завелась, такси не остановилось, и он спустился в метро… Рок судьбы! (ВИДЕО, ФОТО) Культура 09:30
В КНДР не выявили ни одного случая COVID-19 Другие страны 09:25
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на севере Японии Другие страны 08:55
Байден заявил, что в США вакцинировали от COVID-19 почти 75% граждан старше 65 лет США 08:39
Решения турецкой ИТ-компании могут быть интегрированы в банковский сектор Азербайджана Экономика 08:21
Четыре человека погибли при стрельбе в Калифорнии США 08:14
За сутки в Казахстане выявлены 1873 заболевших коронавирусом Казахстан 07:55
В Иране было произведено около 180 тыс. тонн форели за год Экономика 07:40
Экономика Грузии вырастет на четыре процента в 2021 году - Всемирный банк Грузия 07:30
Цена газа в Европе выросла до максимума за 7 недель Европа 07:03
Основатель Twitter протестировал аналогичный Clubhouse сервис Spaces В мире 06:28
ВМС США заключили с Boeing соглашение на поставку 11 самолетов P-8A Poseidon США 06:02
На заводе Johnson & Johnson в США испортили 15 млн доз вакцины от коронавируса Другие страны 05:29
Байден представил план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США США 05:05
Microsoft поставит ВС США очки смешанной реальности на сумму $22 млрд США 04:34
Пользователи в США и Канаде сообщают о сбоях в работе Netflix США 04:15
Совбез ООН призвал скорее провести выборы в Сомали Другие страны 03:54
США планируют отменить введенные Трампом санкции против МУС США 03:37
Зариф заявил, что благодаря ядерной сделке Иран улучшил отношения с Россией Ядерная программа 03:16
Белый дом заявил, что обзор политики США в отношении КНДР находится на финальной стадии США 02:55
Контейнеровоз Ever Given задержат до окончания расследования Другие страны 02:31
В Хорватии ограничили пересечение государственных границ Европа 02:12
Бразильский регулятор одобрил вакцину Janssen для экстренного применения Другие страны 01:47
Потери от блокировки Суэцкого канала могут составить около $1 млрд Другие страны 01:23
В Бразилии обнаружили разновидность коронавируса, похожую на южноафриканскую Другие страны 00:57
В ООН заявили, что ситуация в Мьянме может перерасти в гражданскую войну Другие страны 00:38
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3 млн человек Турция 00:19
НАТО выполняет свои обязательства, поддерживая стремление Грузии к членству в альянсе Грузия 31 марта 23:59
Швейцария выделит Грузии $10 млн для развития сельского хозяйства Грузия 31 марта 23:45
Макрон объявил о расширении действия карантина на все регионы Франции Европа 31 марта 23:39
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах Политика 31 марта 23:33
Президент Ильхам Алиев: Армения по сей день не предоставляет нам карт минирования Политика 31 марта 23:31
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что на Саммите, который пройдет в Турции, все мы будем участвовать вживую Политика 31 марта 23:28
Президент Ильхам Алиев: Зангезур, являющийся древней азербайджанской землей, теперь будет играть роль соединения тюркского мира Политика 31 марта 23:25
Президент Ильхам Алиев: Вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении означали географическое расчленение тюркского мира Политика 31 марта 23:23
Президент Ильхам Алиев: При желании мы спокойно могли бы войти на территорию Армении Политика 31 марта 23:20
Президент Ильхам Алиев выразил глубокую признательность Турции и ее Президенту Эрдогану за поддержку Политика 31 марта 23:16
Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт урегулирован Политика 31 марта 23:11
Президент Ильхам Алиев: Здание так называемого парламента так называемой «Нагорно-Карабахской республики» будет уничтожено Политика 31 марта 23:09
Президент Ильхам Алиев: Самый серьезный ответ был дан Армении на поле боя Политика 31 марта 23:05
Германия разочарована победой Азербайджана в Отечественной войне – депутат Политика 31 марта 23:01
Все новости