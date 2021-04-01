Премьер-министр Азербайджана встретился с региональным директором Всемирного банка

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов первого апреля встретился с региональным директором Всемирного банка Себастьяном Молинеусом.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров, на встрече стороны выразили удовлетворение успешным продолжением многолетнего и плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, а также обсудили перспективы развития отношений.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)