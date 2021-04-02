Сегодня азербайджанские депутаты рассмотрят 13 вопросов
БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, на повестке которого 13 вопросов, сообщает в пятницу Trend .
Это следующие вопросы:
1. О годовом отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.
2. Законопроект об утверждении соглашения «О сотрудничестве между правительством Азербайджана и правительством Пакистана в сфере предотвращения, ограничения и сокращения последствий чрезвычайных ситуаций».
3. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (третье чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (третье чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджана «Об электроэнергетике», «О газоснабжении», «О водоснабжении и сточных водах», «О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей» и «О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства» (третье чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О Судебно-правовом совете».
7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об обеспечении прав на интеллектуальную собственность и борьбе с пиратством».
8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об исполнении» (второе чтение).
9. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджана (первое чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об увековечивании памяти шехидов и льготах семьям шехидов» (первое чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О ветеранах».
12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования» (первое чтение).
13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана (первое чтение).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)