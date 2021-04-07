Соглашение о сотрудничестве в оборонной промышленности укрепит мощь Азербайджана и Турции - комментарий

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил на днях соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в области оборонной промышленности, которое является еще одним примером взаимодействия между двумя братскими странами. В то же время это подтверждает их приверженность целям и принципам Устава ООН и мировым ценностям.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

Он отметил существующее между Турцией и Азербайджаном военное сотрудничество, проводимые двумя странами различные совместные учения.

"Сотрудничество в области оборонной промышленности дает большие преимущества. Вовлечение разных специалистов в совместное производство очень важно с точки зрения эффективности.

Мужество, проявленное азербайджанской армией во второй Карабахской войне, и наша победа стали результатом многолетней целенаправленной политики, безупречного армейского строительства. После этой победы мы должны стать сильнее, постоянно двигаться вперед и добиваться новых успехов. Утверждение президентом Турции соглашения с Азербайджаном о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности станет очередным этапом этих успехов", - сказал Мусаев.

Депутат добавил, что сотрудничество Азербайджана и Турции во всех сферах находится на высоком уровне.

"Так будет и в дальнейшем. Пока Азербайджан и Турция поддерживают друг друга во всем, их мощь будет только расти, что создаст перспективы для плодотворной совместной деятельности в будущем.

Все положения этого соглашения соответствуют целям и задачам Устава ООН", - сказал Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)