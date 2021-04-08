Министры стран ОИС подготовят план действий по обеспечению устойчивого мира в Карабахе – представитель Пакистана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Победа Азербайджана в 44-дневной войне очень важна и для нас.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу делегации Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС), сказал глава представительства Пакистана в ОИС и других международных организациях, посол Ризван Саид Шейх, сообщает в четверг Trend​.

"ОИС горда достигнутым успехом. В следующем году в Исламабаде будет проведена встреча министров иностранных дел стран-членов ОИС, на которой будет подготовлен план действий в связи с обеспечением устойчивого мира в этом регионе. Успехи, достигнутые Азербайджаном, дают надежду на решение других конфликтов в исламском мире", - сказал он.

Также глава представительства Пакистана в ОИС отметил, что его страна всегда была и будет рядом с Азербайджаном: "Мы и дальше будем оказывать поддержку восстановлению мира».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)