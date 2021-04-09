Танковые подразделения азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на 2021 год, в рамках интенсивных занятий по боевой подготовке танковых подразделений азербайджанской армии были выполнены стрельбы.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в ходе боевых стрельб точным огнем были уничтожены мишени, установленные на разных дистанциях.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)