Танковые подразделения азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на 2021 год, в рамках интенсивных занятий по боевой подготовке танковых подразделений азербайджанской армии были выполнены стрельбы.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в ходе боевых стрельб точным огнем были уничтожены мишени, установленные на разных дистанциях.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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