Отрадно, что на освобожденных территориях Азербайджана снова воцарился мир – госсекретарь Венгрии

БАКУ/Trend/- Весьма прискорбно видеть, сколько мирных жителей погибло в ходе нагорно-карабахского конфликта, поэтому радует, что теперь он закончился.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал государственный секретарь по политике безопасности Венгрии Петер Штарай в ходе визита в город Агдам.

По его словам, Венгрия имеет очень тесные отношения с Азербайджаном, у стран развито стратегическое сотрудничество: «Министр иностранных дел Венгрии недавно посетил Азербайджан, и мы всегда отстаивали территориальную целостность Азербайджана. Теперь я сам посещаю освобожденные территории, и очень рад видеть, что здесь снова воцарился мир».

Венгерский госсекретарь выразил надежду, что восстановление Карабаха произойдет в ближайшее время и в регион вернётся жизнь.

(Редактор: Надир Насиров)