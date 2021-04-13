Президент Ильхам Алиев: Каждый человек, посетивший Парк военных трофеев, увидит силу нашей армии

БАКУ /Trend/ - Каждый человек, посетивший Парк военных трофеев, увидит силу нашей армии, Вооруженных сил, нашу волю, увидит, как трудно было одержать эту Победу, потому что на протяжении 30 лет враг закреплялся на оккупированных землях, строил укрепления, рыл окопы, убежища.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

«Сегодня я открыл Парк военных трофеев. Представленная там уничтоженная и взятая в качестве трофеев вражеская техника врага еще раз показывает нашу силу и поражении врага. Демонстрируемая здесь техника составляет лишь небольшую часть уничтоженной и взятой в качестве трофеев вражеской техники. Уничтожены и взяты в качестве трофеев 125 артиллерийских установок, 366 танков, 7 зенитно-ракетных комплексов «С-300», более 50 других зенитно-ракетных комплексов, 522 грузовика и другая техника.

Каждый человек, посетивший Парк военных трофеев, увидит силу нашей армии, Вооруженных сил, нашу волю, увидит, как трудно было одержать эту Победу, потому что на протяжении 30 лет враг закреплялся на оккупированных землях, строил укрепления, рыл окопы, убежища. Несмотря на все это, азербайджанские военнослужащие, проявив героизм, профессионализм, любовь к Родине, преодолев все эти препятствия, нанесли врагу поражение», - отметил Президент Ильхам Алиев.