Президент Ильхам Алиев: Я не пошел на уступки в карабахском вопросе ни на один процент

БАКУ /Trend/ - Я не пошел на уступки в карабахском вопросе ни на один процент.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

«Несмотря на все давления, все попытки, - они предпринимались и впоследствии, - я не пошел на уступки в карабахском вопросе ни на один процент. Напротив, после избрания в 2003 году президентом я сказал: отставим в сторону то, о чем говорилось. Я этого не признаю. Мы должны начать переговоры с нуля. С нуля. Несмотря на все давление, я добился этого. Именно в результате этого появились Мадридские принципы. Да, Мадридские принципы устраивали нас не полностью. Я не скрываю этого. Но на основе Мадридских принципов предусматривалось освобождение наших земель. Я неоднократно говорил, что территориальная целостность нашей страны никогда не была и не будет темой переговоров, и жизнь подтвердила это. В то время у меня была вера в успешное завершение переговоров, потому что я только был избран на этот пост и еще не знал, насколько лицемерна большая политика. Считал, что все, о чем говорил тот или иной партнер, - это и есть правда. Впоследствии я понял, что на протяжении всех этих лет нас пытались обмануть. Хотели не решить, а заморозить вопрос. Международные структуры, непосредственно занимавшиеся данным вопросом, пытались навсегда сохранить эти земли под армянской оккупацией. Я понял это потом», - сказал Президент Ильхам Алиев.