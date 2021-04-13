Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не забудем Ходжалинский геноцид
БАКУ /Trend/ - Мы не должны забывать совершенные зверства.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество", сообщает во вторник Trend.
"Наши земли находились под оккупацией более 30 лет, и мы не должны забывать о тех, кто потерял членов своей семьи, а также о тех, кто был вынужден покинуть свои родные земли. Мы не должны забывать совершенные зверства. Мы никогда не забудем Ходжалинский геноцид, совершенный лидерами Армении и так называемым "режимом" в Нагорном Карабахе", - сказал глава государства.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Разрушения на освобожденных территориях превзошли наши самые худшие ожидания
Израильская педиатрическая ассоциация рекомендует вакцинировать против коронавируса подростков 12-15 лет
Президент Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность, пролив кровь. Сегодня каждый должен считаться с нами
Президент Ильхам Алиев: В результате отстранения Гейдара Алиева от всех должностей армяне получили шанс и воспользовались им
Президент Ильхам Алиев: Наша Победа – это не только победа нашего народа, ею гордится весь тюркский мир
Президент Ильхам Алиев: Некоторым реваншистским силам в Армении следует знать, что железный кулак остается на месте
Президент Ильхам Алиев: Я говорил, что на наших землях никогда не может быть создано второе армянское государство
Президент Ильхам Алиев: В 2003 году отбросы тандема НФА-Мусават попытались совершить военный переворот, но не вышло
Президент Ильхам Алиев о тандеме Народный фронт-Мусават: Для того, чтобы спастись, они в то время вынуждены были обратиться к Гейдару Алиеву
Президент Ильхам Алиев: Министр обороны в то время обещал, что если Шуша будет сдана, то пустит себе пулю в лоб
Президент Ильхам Алиев: Тогдашний главарь хунты Саргсян после горького поражения обещал мне вернуть наши земли
Армения продолжает свою агрессию, отказываясь предоставить карты минных полей – азербайджанский депутат