Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не забудем Ходжалинский геноцид

БАКУ /Trend/ - Мы не должны забывать совершенные зверства.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество", сообщает во вторник Trend.

"Наши земли находились под оккупацией более 30 лет, и мы не должны забывать о тех, кто потерял членов своей семьи, а также о тех, кто был вынужден покинуть свои родные земли. Мы не должны забывать совершенные зверства. Мы никогда не забудем Ходжалинский геноцид, совершенный лидерами Армении и так называемым "режимом" в Нагорном Карабахе", - сказал глава государства.