Президент Ильхам Алиев: Италия - наш очень близкий друг и партнер

БАКУ /Trend/ - Азербайджан очень благодарен Италии за ее прямой и справедливый подход к разрешению конфликта.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает во вторник Trend.

«Италия - наш очень близкий друг и партнер. Азербайджан очень благодарен Италии за ее оченьпрямой, справедливый подход к разрешению конфликта, который, как мы знаем, было нелегко сформулировать, особенно в семье Европейского союза, где есть очень сильные, могущественные сторонники Армении, которые всегда пытались поставить жертв оккупации и оккупационные силы на один уровень. Так что это действительно очень важный знак сотрудничества», - сказал глава государства.