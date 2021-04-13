Президент Ильхам Алиев: Пакистан с первого до последнего дня противостояния открыто поддерживал Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Я благодарен Пакистану. Я благодарен народу Пакистана за его постоянную поддержку во время войны. Пакистан с первого до последнего дня противостояния открыто поддерживал Азербайджан

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество», сообщает во вторник Trend.

Президент отметил, что Пакистан - одна из немногих стран, которая не устанавливает дипломатические отношения с Арменией из-за ее агрессии и захватнической политики. Это истинный знак нашего братства. «Как вы, наверное, знаете, во время войны во многих местах наших городов были вывешены флаги Турции и Пакистана. Это исходило из глубин людских сердец», - подчеркнул глава государства.