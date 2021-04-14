Парламент Турции обсудит правонарушения во время нападения Армении на Азербайджан

БАКУ / Trend/ - Завтра Комиссия по расследованию нарушений прав человека Великого национального собрания Турции проведет заседание для обсуждения фактов нарушения прав человека во время нападения Армении на Азербайджан, сообщает в среду Trend.

Сообщается, что в связи с событиями во время конфликта членам Комиссии будет представлен отчет «О возникшей напряженности в результате нападения Армении на Азербайджан, правонарушениях во время конфликта и положении армянам, проживающих в Турции».

В отчете подчеркивается, что Армения продолжает свою агрессию и в дипломатической сфере.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)