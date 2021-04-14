У Азербайджана и Украины есть ряд направлений для взаимодействия и партнерства - вице-премьер

АГДАМ /Trend/ - У Украины и Азербайджана есть ряд направлений для взаимодействия и партнерства.

Об этом сказал Trend вице-премьер Украины Алексей Резников в ходе визита в освобожденный от оккупации Агдам.

«Уверен, что следующая наша встреча будет иметь совершенно другой фон. Жду новой встречи в новом Агдаме. Я поздравляю вас. Вы находитесь на освобожденной земле, и я у вас в гостях. Цель моей поездки с делегацией - предложить руку помощи Азербайджану в восстановлении территорий, а также поделиться опытом. Мы приехали в страну, которая является нашим другом и партнером, и у нас есть чем поделиться», - сказал Резников.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина однозначно поддерживала, поддерживает и будет поддерживать Азербайджан.

«Мы уважаем территориально целостность Азербайджана. Считаем, что никто не вправе менять границы, которые установлены и признаны на международном уровне. Мы всегда будем на вашей стороне. Считаем, что на сегодняшний день у нас есть направления для взаимодействия и партнерства», - добавил он.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)