Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с больным СМА Тунаром
БАКУ /Trend/ - По поручению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой фонд обратился к компаниям, работающим в частном секторе, в связи с Тунаром Багировым, который болен СМА.
Как сообщает Trend, Фонд Гейдара Алиева призывает частные компании присоединиться к кампании по спасению малолетнего ребенка от болезни.
Отметим, что годовалый Тунар Багиров страдает от спинномозговой атрофии I типа (болезнь Вердинга-Гофмана). В выздоровлении ему может помочь препарат по генной терапии «Золгенсма», который считается самым дорогим лекарством в мире. Стоимость инъекции составляет около 2,125 миллиона долларов.
(Редактор: Надир Насиров)
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