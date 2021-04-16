Председатель парламента Азербайджана встретился со спикером парламента Молдовы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу со спикером парламента Молдовы Зинаидой Гречаный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью парламента Азербайджана.

Приветствуя молдавскую коллегу, Гафарова сказала, что их встреча – хорошая возможность обсудить перспективы взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. По ее словам, взаимодействие между государствами в рамках МПА СНГ поддерживает развитие связей между законодательными органами Азербайджана и Молдовы, которому также способствует деятельность групп дружбы в обоих парламентах.

Армяно-азербайджанский конфликт отныне является историей, добавила Гафарова.

«Азербайджан освободил свои земли от оккупации в итоге 44-дневной Отечественной войны, после чего в нашей стране наступил этап строительства и перестройки. Однако, невзирая на окончание войны, Армения уклоняется от предоставления карт минных полей, в связи с чем Азербайджан призывает международное сообщество оказать давление на это государство», – подчеркнула спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

Зинаида Гречаный засвидетельствовала удовлетворение встречей с азербайджанской коллегой, добавив, что Молдова заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном. Поэтому, по ее мнению, важно оценить существующие возможности для этого.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о двусторонних межпарламентских отношениях, перспективах развития экономических и торговых связей и иных вопросах, интересующих обе стороны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)