Важно донести до мира реалии Азербайджана на уровне парламентариев – Арзу Нагиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Милли Меджлиса Азербайджана во главе с Сахибой Гафаровой приняла участие в весенней сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге (Россия).

Как сообщает Trend, входивший в состав делегации депутат Арзу Нагиев сказал телеканалу Real TV, что высоко оценивает результаты двухдневного визита с точки зрения внесения реалий Азербайджана в связи с Карабахом в повестку дня и озвучивания на международной арене:

«Участие на заседании МПА требует серьезной подготовки. Участие спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, как и каждого представителя, очень важно. На этих заседаниях участвуют и представители Армении. На встречах армянская сторона выдвигает различные безосновательные обвинения, которые важно предотвратить. Азербайджан конкретно раскрывает произошедшее в ходе 44-дневной войны и другие важные реалии. В целом, необходимо донести до мира реалии Азербайджана на уровне парламентариев».

(Редактор: Надир Насиров)