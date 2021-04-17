Ведущие итальянские СМИ пишут о выступлении Президента Ильхама Алиева на международной конференции в Баку

Политика 17 апреля 2021 09:50 (UTC+04:00)
Ведущие итальянские СМИ пишут о выступлении Президента Ильхама Алиева на международной конференции в Баку

БАКУ /Trend/ - Итальянские СМИ - İl Giornale, Faro di Roma, Agenzia Nova и MSN Notizie опубликовали материалы, посвященные выступлению Президента Азербайджана Ильхама Алиева на международной конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество" в Университете ADA 13 апреля.

Как передает в субботу Trend, в статьях подчеркивается, что конференция, в которой приняли участие представители аналитических центров из 15 стран, в том числе Италии, длилась более трех часов.

Также сообщается, что Президент Азербайджана, отвечая на вопросы итальянских экспертов, участвовавших в мероприятии, сказал: "Италия – наш близкий друг и партнер. Хорошо помню свой прошлогодний государственный визит в Италию. Как вам известно, до этого Президент Италии господин Маттарелла находился с государственным визитом в Азербайджане. Мой визит был продолжением стратегического диалога. Мы подписали документ о стратегическом партнерстве. Это был второй такой документ. Первый был подписан несколько лет назад. Это демонстрирует нашу взаимную приверженность. Мы признательны Италии, как вы отметили, за однозначный и справедливый подход к урегулированию конфликта. Нам известно, что четкое изложение данной позиции – не очень простой вопрос, у Армении сильные партнеры, особенно в семье Европейского союза. Они всегда пытались уравнять жертву конфликта и оккупационные силы. То есть ваша позиция стала важным признаком данного сотрудничества".

СМИ также акцентируют внимание на словах Президента Ильхама Алиева о том, что азербайджано-итальянское сотрудничество прошло испытание в период Отечественной войны и после нее.

"У нас превосходные политические связи. Мы продолжаем тесно сотрудничать. Это сотрудничество прошло испытание в период войны и после нее, как вы отметили, поездка итальянской делегации на освобожденные территории была признана нами как очередное проявление поддержки. С первых дней планирования, связанного с реконструкцией, мы пригласили итальянские компании. У нас были контакты в предыдущие годы, потому что итальянские компании реализовали в нашей стране крупные проекты, в том числе в области нефтехимии, нефтепереработки, строительства и архитектуры. Работа уже началась, и мы хотим расширить участие итальянских компаний. Я сказал, что после войны мы пригласим компании из дружественных стран. Это естественно, потому что война ясно показала нам, кто есть кто", - цитируют итальянские СМИ главу Азербайджанского государства.

В статьях изданий Il Giornale и MSN Notizie также подчеркивается, что одной из основных тем, обсуждаемых на конференции, был вопрос разминирования освобожденных территорий.

Со ссылкой на слова Президента Ильхама Алиева издания пишут, что самая большая проблема при возвращении вынужденных переселенцев в свои дома - это мины, и Армения не предоставляет карты минных полей. Подчеркивается, что число трагических случаев в результате взрыва мин, установленных Арменией, доказывает правоту азербайджанской стороны. Так, с декабря по середину марта было обезврежено более 17 тысяч неразорвавшихся боеприпасов. При этом с середины ноября 2020-го до начала апреля 2021 года в результате их взрывов погибли 20 и ранения получили 85 человек как из числа военных, так и гражданских лиц.

В статьях говорится, что разминирование освобожденных территорий - сложный процесс, и Азербайджан должен приобрести недостающее специальное оборудование. Также отмечается необходимость помощи Италии в этом вопросе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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