Спикер парламента Азербайджана обратилась к международным организациям (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Санкт-Петербурге председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова выступила на международной конференции "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм".

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе Милли Меджлиса, на мероприятии, организованном Межпарламентской ассамблеей СНГ в сотрудничестве с ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Средиземноморской парламентской ассамблеей и Контртеррористическим бюро ООН, Гафарова заявила, что армянская сторона, вновь нарушая принципы международного гуманитарного права, отказывается предоставить Азербайджану карты заминированных территорий.

Она призвала международные организации оказать воздействие на Армению в этом вопросе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)