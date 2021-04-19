Началась поездка израильских журналистов в Агдам (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - 19 апреля началась поездка израильских журналистов в Агдам, сообщает в понедельник Карабахское бюро Trend.

В ней принимают участие корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас и политический обозреватель изданий The Jerusalem Post и The Jewish Press Арье Гут.

Израильские журналисты посетят Джума-мечеть в Агдаме, осмотрят руины Драматического театра и ознакомятся с последствиями армянского вандализма в Музее хлеба и на территории, называемой «Имарет».

На 20 апреля запланирована их поездка в Физули, Зангилан и Губадлы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)